Atalanta e Inter in Champions. Genoa Salvo. Finisce la serie A 18/19

Atalanta e Inter in Champions, Milan in Europa League, Empoli in B, si salvano Genoa e Fiorentina. Termina la Serie A 18/19.







La serie A 18/19 emette gli ultimi verdetti: Atalanta e Inter in Champions League, Milan e Roma in Europa League, Fiorentina e Genoa salve, Empoli in serie b.

Chiude i battenti il campionato più brutto degli ultimi 20 anni, la serie A, dopo aver archiviato a gennaio il primo, Juve, e il secondo posto, Napoli, si è concessa gli ultimi 90 minuti al cardiopalma, sia per la corsa Champions che per la salvezza.

Sono stati 90 minuti di indicibile sofferenza per i tifosi di Atalanta, mega rissa a fine primo tempo, con le immagini che mostrano tra tutti un diverbio De Roon-Magnanelli, ammoniti, e un Berardi infuriato ed espulso da Doveri.

Milan, Inter ed Empoli, un altalena di risultati che ha messo a dura prova le coronarie dei rispettivi supporter.

Alla fine in Champions ci va l’Atalanta, prima partecipazione della sua storia, e l’Inter. In Europa League approdano, Milan, Roma, in un Olimpico gremito e commosso per l’ultimo saluto a De Rossi in maglia giallorossa. Si salvano dopo una gara incolore Fiorentina, prossima al cambio di proprietà, e Genoa, mentre l’Empoli mai domo a Milano finisce in serie B.









Questi i risultati delle gare dell’ultima giornata di serie A 18/19



ATALANTA – SASSUOLO 3-1

CAGLIARI – UDINESE 1-2

FIORENTINA – GENOA 0-0

INTER – EMPOLI 2-1

ROMA – PARMA 2-1

SPAL – MILAN 2-3