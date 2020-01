Di Canio: “La difesa del Napoli, peggio della SPAL”

La difesa del Napoli, peggio della SPA. Paolo di Canio non le manda a dire e bacchetta la retroguardia azzurra

L’errore di Ospina e i tre goal regalati all’Inter hanno messo sul banco degli imputati la difesa del Napoli. Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di Sky sport 24, bacchetta senza mezzi termini la retroguardia della squadra di Gattuso. L’opinionista ed ex calciatore stava parlando di Romelu Lukaku, quando ha finito per criticare il Napoli aspramente.

“Per me non è una sorpresa che Lukaku faccia quattro doppiette, ma contro squadra dal decimo posto in giù. Come spiego quindi la doppietta al Napoli? Adesso il Napoli la giudicate una grande? Il club è grandissimo, lo stadio è meraviglioso, la tifoseria gigantesca ma in questo momento come gioca il Napoli? Forse peggio della SPAL a livello difensivo, sono due goal regalati”.

I gravi errori difensivi e l’attacco che non punge, ha portato al Napoli solo 24 punti fin qui. Gli azzurri occupano l’undicesima posizione dopo le prime diciannove gare. Oltre la top ten e fuori dalla parte sinistra della classifica. La squadra partenopea si trova di fatto in quella destra, insieme a tutte le squadre in lotta per la sola salvezza. Nulla più, almeno per ora.