Dettagli emergono sulla clausola di uscita di Oscar Piastri in McLaren, interesse Red Bull.

Oscar Piastri sotto osservazione di Red Bull

Red Bull sta attentamente monitorando la situazione di Oscar Piastri mentre valuta potenziali sostituti per Max Verstappen, che potrebbe avere la possibilità di rescindere il suo contratto con McLaren questo estate. Il mercato dei piloti di Formula 1 non sembra ancora particolarmente attivo in questa stagione, con la maggior parte delle squadre in attesa per vedere se Verstappen agirà in base alle sue minacce di ritirarsi dalla Formula 1. È anche possibile che il quattro volte campione decida di lasciare Red Bull prima dell’inizio della prossima stagione.

Verstappen ha espresso ripetutamente la sua frustrazione riguardo ai motori che saranno introdotti nel 2026, nonostante Red Bull Powertrains stia preparando un proprio contratto di fornitura. I dettagli del suo contratto rimangono incerti riguardo a clausole di uscita e tempistiche, aumentando l’incertezza sul quanto sia sicuro il suo futuro con Red Bull.

Il futuro di Piastri in discussione

Secondo le ultime notizie, Verstappen avrà una finestra tra agosto e ottobre per attivare la sua clausola di rilascio se dovesse trovarsi fuori dalle prime due posizioni della classifica al termine della pausa estiva. Anche Piastri potrebbe avere la possibilità di lasciare anticipatamente il suo contratto con McLaren, a seconda della sua posizione in classifica al termine della pausa estiva del 2026, che seguirà il Gran Premio d’Ungheria del 24-26 luglio.

Ralf Bach di F1-Insider riporta che Red Bull desidera fortemente che Verstappen rimanga con loro per un’altra stagione, ma ci sono preoccupazioni crescenti all’interno del team riguardo ai suoi piani futuri. Di conseguenza, hanno iniziato a valutare altre opzioni e Piastri è in cima alla loro lista nel caso in cui dovesse diventare disponibile.

La situazione contrattuale di Piastri con McLaren è valida fino al 2028, ma include una clausola che gli consente di uscire anticipatamente se si trova al di fuori della top five nella classifica piloti prima della pausa estiva del 2026. Attualmente, Piastri è quinto, ma non è molto avanti rispetto ad alcuni concorrenti agguerriti.

Lando Norris, infatti, è a sole due lunghezze dietro di lui dopo sei gare. Anche Max Verstappen, che ha avuto un’uscita anticipata a Monaco domenica scorsa, rimane nel mirino, essendo a sole 17 lunghezze da Piastri.

Red Bull riconosce il valore di Piastri anche per via di questa potenziale clausola di uscita. Non sarebbe quindi inverosimile pensare a un suo trasferimento da Woking nel caso in cui Verstappen decida di lasciare Milton Keynes. Inoltre, ci sono state voci precedenti secondo le quali Piastri potrebbe liberarsi dal suo contratto se credesse che McLaren stia favorendo Norris. Queste voci sono emerse dopo accuse durante la stagione 2025 che sostenevano che McLaren stesse dando maggiore supporto a Norris rispetto ad altri piloti.

La situazione di Piastri rappresenta un’equazione complessa non solo per lui, ma anche per il team McLaren e per Red Bull. Con un cambiamento imminente nel panorama della Formula 1, le strategie e le scelte dei piloti potrebbero assumere importanza cruciale. La possibilità che alcuni piloti possano muoversi e le incertezze legate ai contratti rendono il mercato dei trasferimenti più affascinante che mai.

In questo contesto, Red Bull sta agendo proattivamente, anticipando possibili evoluzioni mentre si prepara a un futuro senza Verstappen. Piastri, giovane e di talento, rappresenterebbe un’ottima alternativa, potenzialmente su un palcoscenico più grande.

Il mercato dei piloti di Formula 1 è noto per la sua volatilità e ci si aspetta che ulteriori sviluppi siano all’orizzonte. Con le decisioni finali che potrebbero arrivare già durante l’estate, tutte le parti coinvolte continueranno a tenere d’occhio la situazione con la massima attenzione.

Fonti ufficiali: F1-Insider

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