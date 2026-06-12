12 Giugno 2026

Casa WoodFest: il festival estivo campano con cibo e musica nel bosco cittadino.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
woodfest.jpg

WoodFest 2026: Un Festival da Non Perdere a Pontecagnano Faiano

Cresce l’attesa per WoodFest, il festival estivo che torna a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dal 19 al 28 luglio 2026. Questo evento rappresenta un’importante manifestazione per l’intero territorio campano, con il patronato della Regione Campania e dell’amministrazione comunale.

Giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo del 2025, WoodFest è organizzato dall’Associazione Culturale Rewind. La manifestazione offre un mix perfetto di eccellenza culinaria, tradizioni, musica e intrattenimento. Si afferma come uno degli eventi più attesi dell’estate campana, attirando tantissimi visitatori e appassionati.

“L’edizione 2026 di WoodFest rappresenta per la nostra comunità un’opportunità unica per unire intrattenimento, promozione culturale e valorizzazione del territorio,” afferma Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano. “È un appuntamento fondamentale che contribuisce a un percorso di crescita locale, puntando sulla sostenibilità e sulle risorse del nostro territorio”.

Un Evento Ricco di Musica e Gastronomia

WoodFest si distingue per la sua abilità di unire diversi elementi culturali e gastronomici, diventando un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze campane. La manifestazione non solo celebra il patrimonio identitario dell’entroterra salernitano, ma contribuisce anche a consolidare l’attrattività turistica di Pontecagnano Faiano, migliorando la sua immagine e potenzialità.

Con una programmazione ancor più ricca e diversificata, l’edizione 2026 si sposta in un nuovo e incantevole scenario: Casa WoodFest, sita in via Amerigo Vespucci. Questo luogo speciale, un vero e proprio bosco nel cuore della città, offre un’atmosfera unica. Qui i partecipanti possono gustare deliziose specialità gastronomiche, affiancate da spettacoli dal vivo che renderanno le serate indimenticabili.

“In questo nuovo spazio, rigenerato e restituito alla cittadinanza, torniamo a creare un luogo di incontro,” prosegue il sindaco. “Le dieci giornate di programmazione offriranno un calendario di eventi musicali e percorsi della tradizione culinaria, contribuendo a rendere Pontecagnano un punto di riferimento dell’estate in Campania.”

Informazioni Pratiche e Parcheggio

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, ex A.A.I del Ministero della Difesa, a Pontecagnano Faiano (Salerno). La struttura dispone di un’area parcheggio ampia, con circa mille posti disponibili. Parcheggiando comodamente nella zona attrezzata, gli ospiti possono accedere direttamente al cuore del festival, evitando il disagio di navette o camminate lunghe.

Ciò renderà più semplice per tutti immergersi nell’atmosfera festosa e accogliente di questo bosco urbano. L’ingresso all’evento, così come la visione degli spettacoli, è completamente gratuito, offrendo un’opportunità imperdibile per trascorrere serate speciali in compagnia di amici e famiglia.

Il festival non solo è un’occasione per divertirsi, ma anche per scoprire e valorizzare pressoché tutte le meraviglie della cultura e della gastronomia campana. Un evento da non perdere, dove ognuno potrà gustare non solo cibo di alta qualità, ma anche vivere esperienze indimenticabili tra arte e musica.

Invitiamo tutti a partecipare a WoodFest 2026, un’invitante fusione di cultura, emozioni e sapori, capace di accogliere visitatori da ogni parte, favorendo un forte senso di comunità e un’esperienza collettiva indimenticabile. Non mancate a questo straordinario festival estivo!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di WoodFest.

Fonti ufficiali: Regione Campania, Comune di Pontecagnano Faiano.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

news430164.jpg

Juventus Stabia e Abate raggiungono un accordo per risoluzione consensuale del contratto.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
Enzo-Avitabile-PH©Titti-Fabozzi.jpg

Concerto gratuito a Napoli in piazza Mercato: Enzo Avitabile, Sayf e tanti altri artisti.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430171.jpg

Mostra su Donne di Pompei: un viaggio nell’antichità arriva a Oslo

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
campo-estivo-ragazzi.jpg

Campi estivi gratuiti a Napoli e in Campania: iscrizioni aperte per 21 attività.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430158.jpg

Medici Oppido e Bergonzoni interdetti dopo la morte di Domenico Caliendo al Monaldi.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
jambo.jpeg

Eventi gratuiti al Jambo: safari immersivo, comici e festival della mozzarella e anguria.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
cosa-fare-sorrento-trattoria.jpg

Un giorno a Sorrento: natura, cultura, eventi e delizie estive da non perdere.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430090.jpg

Riapre il Pronto Soccorso di Boscotrecase: servizio vitale per 300.000 cittadini.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
mare-fest-portici.jpg

Villaggio del Mare a Portici: specialità di pesce, pizze e panini gratis da gustare!

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430096.jpg

Acquistare il Napoli? Un sogno impossibile per un progetto straordinario!

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
mergellina-spiaggia-sermoneta-napoli.jpeg

Nuova spiaggia gratuita a Mergellina: bagni, docce e pulizia per tutti a Napoli.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430113.jpg

Cuccioli in condizioni disumane: scoperto un canile lager con gabbie e catene.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026

Ultimissime

woodfest.jpg

Casa WoodFest: il festival estivo campano con cibo e musica nel bosco cittadino.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
news430164.jpg

Juventus Stabia e Abate raggiungono un accordo per risoluzione consensuale del contratto.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
Alessandro-Bastoni-celebrate.jpg

Bastoni: l’agente conferma la decisione sul trasferimento nonostante i rumors sul Barcellona.

redazione 12 Giugno 2026

Affrontare la sfida del cliente: strategie per migliorare l’esperienza e fidelizzazione

redazione 12 Giugno 2026

Coronavirus disease 2019

Francesco Pollasto 12 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }