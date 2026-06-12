Casa WoodFest: il festival estivo campano con cibo e musica nel bosco cittadino.

WoodFest 2026: Un Festival da Non Perdere a Pontecagnano Faiano

Cresce l’attesa per WoodFest, il festival estivo che torna a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dal 19 al 28 luglio 2026. Questo evento rappresenta un’importante manifestazione per l’intero territorio campano, con il patronato della Regione Campania e dell’amministrazione comunale.

Giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo del 2025, WoodFest è organizzato dall’Associazione Culturale Rewind. La manifestazione offre un mix perfetto di eccellenza culinaria, tradizioni, musica e intrattenimento. Si afferma come uno degli eventi più attesi dell’estate campana, attirando tantissimi visitatori e appassionati.

“L’edizione 2026 di WoodFest rappresenta per la nostra comunità un’opportunità unica per unire intrattenimento, promozione culturale e valorizzazione del territorio,” afferma Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano. “È un appuntamento fondamentale che contribuisce a un percorso di crescita locale, puntando sulla sostenibilità e sulle risorse del nostro territorio”.

Un Evento Ricco di Musica e Gastronomia

WoodFest si distingue per la sua abilità di unire diversi elementi culturali e gastronomici, diventando un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze campane. La manifestazione non solo celebra il patrimonio identitario dell’entroterra salernitano, ma contribuisce anche a consolidare l’attrattività turistica di Pontecagnano Faiano, migliorando la sua immagine e potenzialità.

Con una programmazione ancor più ricca e diversificata, l’edizione 2026 si sposta in un nuovo e incantevole scenario: Casa WoodFest, sita in via Amerigo Vespucci. Questo luogo speciale, un vero e proprio bosco nel cuore della città, offre un’atmosfera unica. Qui i partecipanti possono gustare deliziose specialità gastronomiche, affiancate da spettacoli dal vivo che renderanno le serate indimenticabili.

“In questo nuovo spazio, rigenerato e restituito alla cittadinanza, torniamo a creare un luogo di incontro,” prosegue il sindaco. “Le dieci giornate di programmazione offriranno un calendario di eventi musicali e percorsi della tradizione culinaria, contribuendo a rendere Pontecagnano un punto di riferimento dell’estate in Campania.”

Informazioni Pratiche e Parcheggio

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, ex A.A.I del Ministero della Difesa, a Pontecagnano Faiano (Salerno). La struttura dispone di un’area parcheggio ampia, con circa mille posti disponibili. Parcheggiando comodamente nella zona attrezzata, gli ospiti possono accedere direttamente al cuore del festival, evitando il disagio di navette o camminate lunghe.

Ciò renderà più semplice per tutti immergersi nell’atmosfera festosa e accogliente di questo bosco urbano. L’ingresso all’evento, così come la visione degli spettacoli, è completamente gratuito, offrendo un’opportunità imperdibile per trascorrere serate speciali in compagnia di amici e famiglia.

Il festival non solo è un’occasione per divertirsi, ma anche per scoprire e valorizzare pressoché tutte le meraviglie della cultura e della gastronomia campana. Un evento da non perdere, dove ognuno potrà gustare non solo cibo di alta qualità, ma anche vivere esperienze indimenticabili tra arte e musica.

Invitiamo tutti a partecipare a WoodFest 2026, un’invitante fusione di cultura, emozioni e sapori, capace di accogliere visitatori da ogni parte, favorendo un forte senso di comunità e un’esperienza collettiva indimenticabile. Non mancate a questo straordinario festival estivo!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di WoodFest.

Fonti ufficiali: Regione Campania, Comune di Pontecagnano Faiano.

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