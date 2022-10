Del Genio: “Non ho capito due scelte di Spalletti e ho avuto ragione”

Paolo Del Genio rivela di non aver capito due scelte di Spalletti e per come sono andati i fatti ha avuto ragione

Paolo Del Genio, da sempre uno dei maggiori esperti di questioni relative al Napoli, ha dichiarato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, che non ha capito due scelte di formazioni da parte di Luciano Spalletti. Una certa sorpresa, palesata nelle parole che ha rilasciato in diretta radiofonica: “Leggendo la formazione del Napoli col Bologna, mi sono trovato in disaccordo con Luciano Spalletti in merito a due scelte. Ritengo infatti che in certe tipi di gara, Lozano e Osimhen si lascino preferire rispettivamente a Politano e a Raspadori“.

Del Genio avrebbe preferito soluzioni diverse in attacco per il Napoli

“I fatti mi hanno dato purtroppo ragione. Lozano e Osimhen, subentrati, hanno deciso il match. Contro certe squadre “scorbutiche”, quelle che si chiudono, Giacomo Raspadori fa molta fatica agendo da prima punta. In Champions League, invece, il discorso cambia. Lì le squadre giocano a viso aperto e l’ex Sassuolo trova maggiori spazi. Non a caso i numeri dell’attaccante cambiano radicalmente dall’Italia all’Europa: in Champions, da prima punta, è molto più incisivo“, conclude Paolo Del Genio nel suo intervento soffermandosi sulla prestazione di Giacomo Raspadori.