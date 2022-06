Del Genio: “Napoli scatenato, in arrivo un calciatore che attendo da 5 anni”

Paolo Del Genio a Kiss Kiss ha commentato le operazioni di mercato condotte dal Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Paolo Del Genio, giornalista ed esperto di tattica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Del Genio all’emittente ufficiale del calcio Napoli, ha commentato le operazioni di mercato del club di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli sta prendendo Deulofeu? Ne sarei felice, è un calciatore molto forte, uno che attendo da cinque, sei anni”.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento alla radio ufficiale del club partenopeo: “Un possibile scambio De Paul-Fabian Ruiz? Il calciatore ora di proprietà dell’Atletico Madrid non si può discutere dal punto di vista tecnico, parliamo di un giocatore davvero molto bravo. L’unica perplessità riguarda l’ingaggio, ma non ho motivi per mettere in dubbio la veridicità della notizia”.

Secondo la redazione di Kiss Kiss, il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Il club azzurro è intenzionato a confermare Koulibaly e a ingaggiare calciatori del livello di De Paul . La redazione dell’emittente ufficiale ha poi rilanciato l’ipotesi di uno scambio Fabian-De Paul con l’approdo dell’argentino alla corte di Spalletti e la cessione dello spagnolo all’Atletico.