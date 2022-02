Del Genio lancia l’allarme: “Il Milan fa la vittima con gli arbitri, il Napoli subisce”

Paolo del Genio parla delle accuse che il Milan di Stefano Pioli ha mosso nei confronti della classe arbitrale in vista della sfida contro il Napoli.

I tre punti contro conquistati dal Napoli contro la Lazio di Sarri sono valsi il primato in classifica in condominio col Milan. Che domenica prossima sarà di scena al Maradona per una sfida in testa alla graduatoria come negli anni Ottanta. Il Diavolo arriverà col dente avvelenato dopo aver pareggiato in casa con l’Udinese. Pioli e Maldini hanno cominciato a portarsi avanti con la questione arbitraggio.

Secondo i rossoneri il Var e Marchetti hanno sbagliato poiché il gol dell’1-1 di Udogie era stato realizzato con la mano. Forse sì o forse no ma la speranza è che al Maradona vinca il migliore senza nessun aiuto esterno perché in questo momento della stagione sarebbe assurdo indirizzare lo scudetto con una sbagliata decisione arbitrale o del Var.

Sulle polemiche arbitrali da parte del Milan è intervenuto Paolo Del Genio: “Il Milan si è messo addosso il ruolo di vittima arbitrale e non sono d’accordo. Il Napoli subisce tanto, ieri c’erano due penalty per gli azzurri di cui uno netto, ma non sono stati ravvisati”.