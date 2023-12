Del Genio: “Mazzarri pensa alla difesa a tre, ma ecco perchè non la usa”

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Kiss Kiss, si è soffermato sulle strategie tattiche di Walter Mazzarri per il suo Napoli.

In una recente intervista a Radio Goal, Paolo Del Genio, giornalista di TeleCapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha fornito interessanti dettagli sulle strategie tattiche di Walter Mazzarri per la squadra azzurra.

Secondo Del Genio, Mazzarri sta lavorando per implementare un approccio tattico che privilegi il possesso palla in altezza, evitando corse prolungate che potrebbero non adattarsi alle caratteristiche della squadra. L’esperto giornalista ha citato le parole di Zielinski, che ha ben spiegato questa nuova filosofia di gioco.

“Walter Mazzarri cosa ha dato fino ad ora alla squadra dal punto di vista tecnico? L’ha spiegato bene Zielinski, c’è la voglia di conquistare il pallone in alto evitando corse lunghe che non si adattano alle caratteristiche della squadra. Soluzione per il terzino sinistro che ad oggi non c’è? Mazzarri attraverso qualche piccola dichiarazione ci fa capire cosa potrebbe fare”.

In merito alla difesa a tre, Del Genio ha svelato un retroscena interessante: Mazzarri sembra incline a questa soluzione, specialmente con difensori più lenti, ma ha compreso che la squadra attualmente non è favorevole a questo cambiamento. Pur preferendola, il tecnico ha scelto di non adottare la difesa a tre per mantenere un buon rapporto con la squadra.

L’analisi tattica di Del Genio ha toccato anche il tema del terzino sinistro, sottolineando che Mazzarri, attraverso alcune dichiarazioni, ha lasciato intendere possibili soluzioni per questa posizione ancora scoperta.

“Dice che con i difensori veloci si può fare la linea a quattro e con quelli meno veloci si può fare la difesa a tre. Ecco, anche se non lo dice apertamente – aggiunge Del Genio – nei suoi pensieri la difesa a tre c’è. Tuttavia ha capito che la squadra non vuole questa soluzione. Quindi anche se gli piace non la adotta per una questione di rapporti con la squadra: si tratta di una mia ricostruzione verosimile. Se è così apprezzo la scelta di Mazzarri. Juan Jesus? Può condizionare le prestazioni di Kvaratskhelia e Zielinski su quella catena, è meglio avvalersi di chi appoggia di più l’azione“.