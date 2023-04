De Zerbi al posto di Inzaghi: rivoluzione in casa Inter?

L’ombra di De Zerbi su Inzaghi: l’Inter sta considerando l’idea di sostituire l’attuale allenatore con l’ex Napoli

L’Inter potrebbe salutare Simone Inzaghi al termine della stagione. La società nerazzurra non è soddisfatta dei risultati altalenanti in campionato e potrebbe decidere di salutare l’attuale tecnico a meno di clamorosi colpi di scena come l’accesso alle fasi finali della Champions League. Al momento, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro della panchina è ancora incerto e Inzaghi stesso starebbe meditando un possibile addio dopo un’esperienza non del tutto soddisfacente e dei risultati discontinui.

Panchina Inter, le mosse per la prossima stagione ed un ex Napoli in pole

Beppe Marotta starebbe già pianificando le mosse per la prossima stagione e uno dei nomi in cima alla sua lista è quello di Roberto De Zerbi, ex trequartista del Napoli e attuale allenatore del Brighton che sta ottenendo grandi risultati in Premier League. Il suo profilo piace molto alla dirigenza nerazzurra, ma c’è un ostacolo che potrebbe impedirne il trasferimento: la clausola di uscita inserita dal Brighton nel contratto di De Zerbi. Per liberare l’ex Sassuolo, l’Inter dovrebbe pagare una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, a meno che non si riesca ad ottenere uno sconto dalla società inglese. Il Brighton si è già dimostrato rigido in passato, ad esempio quando ha trattato il passaggio di Potter al Chelsea. Motivo per cui le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla guida dell’Inter stanno diventando sempre più insistenti.