Marotta: “Napoli poi forte di tutti, ma noi siamo ambiziosi”

Giuseppe Marotta amministratore delegato dell’Inter ha parlato della corsa scudetto che vede il Napoli al primo posto.

Il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky ha detto: “Si è appena conclusa una pagina bellissima per il calcio. Il mondiale dimostra come sia un grande mezzo di aggregazione. Noi vogliamo toglierci altre soddisfazioni“.

l’Inter è distante 11 punti dalla vetta della Serie A occupata dal Napoli. Marotta sulla corsa scudetto dice: “Fino ad ora il Napoli ha dimostrato di essere la migliore. Una società come l’Inter non può non essere ambiziosa, non superbi ma ambiziosi. Vogliamo provarci. E vogliamo essere competitivi contro un avversario forte come il Napoli“.

Inter-Napoli sarà la prima sfida del 2023. Gli uomini di Luciano Spalletti si stanno preparando per affrontare una gara molto complicata. Il Napoli fino ad ora ha giocato tre amichevoli, vincendo le le sfide con l’Antalyaspor ed il Crystal Palace ma ha perso la sfida con il Villareal allo Stadio Diego Armando Maradona. Spalletti deve assolutamente recuperare Kvaratskhelia nella sua forma migliore. Il georgiano è reduce da un infortunio e sta trovando la migliore condizione fisica. Già nella gara col Villareal ha fatto vedere un miglioramento. Un altro test Kvaratskhelia lo farà col il Lilla, amichevole in programma mercoledì 21 dicembre 2022 allo stadio Maradona.