De Rienzo; “Napoli scelte sbagliate che molti fanno finta di non vedere”

Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia, ha commentato il momento del Napoli e del suo allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Iolanda De Rienzo, nota giornalista e conduttrice di Sportitalia, ha parlato apertamente della situazione delicata che sta vivendo il Napoli e il suo allenatore Rudi Garcia. Intervenuta nel programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione, la De Rienzo ha espresso preoccupazioni ma anche suggerimenti su come risolvere la crisi.

“La vera domanda è se Garcia è l’uomo giusto per guidare il Napoli. Le sue scelte finora sono state tutte sbagliate,” afferma De Rienzo. Secondo la giornalista, il tecnico francese sembra aver perso il passo con il calcio moderno, a differenza del suo predecessore Luciano Spalletti, che aveva saputo adattarsi alle innovazioni.

“Garcia è un tecnico che è uscito dai radar del grande calcio da tanto tempo, con l’avventura in Arabia che non è andata come sperato. Da un grande professionista ti aspetti uno studio del nostro calcio, e dei vari campionati.

Le sue dinamiche di gioco sembrano essere un po’ vecchie per il calcio di oggi. Spalletti aveva saputo adattarsi alle innovazioni, migliorandosi nel tempo. Spalletti si sarebbe buttato nel fuoco per i suoi uomini perché, Luciano, aveva saputo prenderli. Il Napoli, invece, non mi pare vicina al tecnico. Una partita si può anche perdere, ma non con l’assenza totale della squadra. Sono campanelli d’allarme importanti…”