Rodrigo De Paul è pronto a lasciare l’Udinese. In una intervista a ‘The Guardian’ il calciatore argentino ha rivelato il suo futuro che non sarà più ad Udinese. De Paul ha detto chiaramente: “Sono stato molto sincero con le persone con cui era giusto essere chiari. Oramai ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché voglio rispettare tutti all’Udinese, principalmente i tifosi che mi hanno sempre sostenuto e voluto bene, anche nei momenti più difficili“. A questo punto è chiaro che De Paul lascia l’Udinese durante la prossima sessione di calciomercato. Ma le parole del centrocampista fanno capire anche è un professionista molto serio ed un uomo che rispetta la società che gli ha dato tanto.

De Paul via da Udine: lo cerca il Napoli

Il calciatore argentino è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, tanto da attirare su di se l’attenzione dei grandi club, non solo italiani. Il Milan in Italia ha fatto più di qualche passo per prendere De Paul, ma il Napoli lo sta seguendo oramai da tempo. A dire la verità si sussurra che De Paul sia il sogno di Aurelio De Laurentiis ed anche di tanti tifosi del Napoli. Ancora di più dopo una recente intervista in cui il giocatore ha detto di voler giocare una Coppa America nel segno di Diego Armando Maradona.

Ora che De Paul ha annunciato il suo addio all’Udinese ci saranno sicuramente tanti club pronti ad acquistarlo. Il Napoli si è messo in fila con De Laurentiis che ha già contattato i Pozzo per capire se fosse possibile intavolare l’affare. Proprio oggi Andrea Carnevali ha fatto intravedere uno spiraglio per la cessione al Napoli di De Paul. Il rapporto tra Napoli e Udinese è molto buono e questo potrebbe sicuramente agevolare la trattativa. Anche se difficilmente i bianconeri fanno sconti quando si tratta di vendere grandi giocatori.