Il Napoli continua ad essere interessato a Rodrigo De Paul. Il calciomercato non è entrato ancora nel vivo, anche perché ufficialmente le operazioni si potranno chiudere dal 2 luglio. Ma il nome di Rodrigo De Paul è già rimbalzato sulla bocca di tuti. L’argentino di proprietà dell’Udinese ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime stagioni, tanto da attirare l’interesse non solo dei club italiani ma anche di quelli stranieri. L’Atletico Madrid sta facendo più di un pensiero a De Paul, mentre in Italia il Milan sembrava essere la squadra più vicina al suo acquisto.

De Paul Napoli: parla Carnevali

Andrea Carnevali, osservatore dell’Udinese, a Radio Crc parla della possibilità che l’argentino si trasferisca in maglia azzurra. De Paul piace molto ad Aurelio De Laurentiis che pare si sia mosso in prima persona con i Pozzo per cercare di prendere il calciatore. Il prezzo è veramente alto: 40 milioni di euro, una cifra che in pochi si possono permettere. Ecco perché le società stanno monitorando la situazione senza affondare il colpo. Carnevali però non nega la possibilità di un trasferimento al Napoli di De Paul: “Tutto può succedere. Rodrigo negli ultimi anni è cresciuto molto ed ha molte richieste. Se andasse al Napoli mi farebbe piacere ci sono le possibilità“. Chiusura dedicata a Spalletti nuovo allenatore del Napoli ma che ha lavorato anche ad Udinese: “Spalletti è stato uno dei migliori allenatori che ha avuto l’Udinese, ha grandissima professionalità ed è un grande tecnico“.