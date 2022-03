De Maggio: “Mi arriva una voce da Castel Volturno”. Vigliotti: “C’è una certezza”

Valter De Maggio e Gianluca Vigliotti riportano le ultime novità di formazione per il Napoli che sabato sfida l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona.

Ultime novità di formazione per il Napoli che sabato sfida l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona, Insigne sarà tra i titolari. La certezza viene data da Gianluca Vigliotti che attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli dice: “C’è una certezza in Napoli-Udinese, Insigne giocherà dal primo minuto“. Il capitano azzurro è rimasto in panchina con il Verona ed è entrato sul terreno di gioco solo nella ripresa. Spalletti può ripresentarlo dal primo minuto al Maradona, con tecnico orientato a confermare il modulo 4-3-3 ma con qualche cambio di uomini.

Ma novità di formazione vengono date anche da Valter De Maggio che dice: “Spalletti ha le idee molto chiare, c’è un ballottaggio tra Lozano e Politano. Il tecnico friulano sa benissimo che l’appuntamento con l’Udinese non può assolutamente essere sottovaluto, anche perché il Napoli deve dare continuità di risultati dopo la vittoria con il Verona al Bentegodi“. Proprio sul ballottaggio tra Lozano e Politano è intervenuto pure Vigliotti: “Credo che la presenza di Insigne dal primo minuto, possa dare una chance in più al messicano“.

De Maggio conferma anche la presenza di Osimhen “dal primo minuto con l’Udinese. Il nigeriano non ha particolari problemi fisici, mentre Ounas si è fermato in allenamento“.