De Maggio: “Spalletti ha sbagliato tutto. Mi dispiace dirlo. Sono fermamente convinto di una cosa”

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli al Maradona contro il Barcellona:

Ho visto un Napoli in grande difficoltà ieri, gli spagnoli prendevano subito palla e in quindici secondi la facevano girare come volevano. Secondo me qualcosa è stato sbagliato nella preparazione del match. Anche perché, considerate le caratteristiche dei blaugrana, potevano giocarla diversamente. E’ stato un approccio sbagliato, errato anche il modo in cui è stata impostata”.

De Maggio, poi, ha messo sul banco degli imputati anche il tecnico azzurro: “Mi dispiace dirlo, ma noi evidenziamo tutto, ma Spalletti ha sbagliato a giocarsela in quel mondo. Per me valeva il vecchio detto, palla lunga e pedalare. Quello serviva al Napoli. Chiudersi e colpire in contropiede il Barcellona con Osimhen. Per me quella tattica adottata dall’allenatore di Certaldo è stata del tutto deleteria ai fini del risultato. Bisognava giocarla diversamente contro il Barcellona, sono fermamente convinto di questo”.