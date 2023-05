De Maggio: “Nuovo nome per il post Spalletti: ha appena vinto una Coppa”

Valter De Maggio rivela un nuovo nome per il post Spalletti: è solo l’ultimo profilo aggiunto tra i tanti che potrebbero sedere sulla panchina azzurra

Valter De Maggio aggiunge un nuovo nome agli allenatori che potrebbero sostituire Luciano Spalletti. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il conduttore di Radio Goal si sofferma sulle possibili scelte del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ed inserisce nella lista anche Simone Inzaghi: “Mi dicono che il patron azzurro abbia al primo posto Luis Enrique per sostituire Luciano Spalletti, poi c’è Vincenzo Italiano. Ma arrivano spifferi e dicono che stia seguendo con attenzione anche le evoluzioni inerenti a Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, però, avrebbe lo stesso problema di altri due tecnici seguiti dagli azzurri”.

Per De Maggio al primo posto nella lista di De Laurentiis c’è Luis Enrique

De Maggio ha poi proseguito: “Inzaghi dietro fa la difesa a tre, proprio come Conte e Gasperini. Quindi sarebbe un problema per il Napoli adattarsi a quel tipo di calcio. Per questo penso che non sia un’ipotesi fattibile, quella di vedere Simone Inzaghi sulla panchina della squadra partenopea al posto di Mister Luciano Spalletti. Staremo a vedere, ma non credo arrivi lui se il tecnico dovesse confermare l’addio e salutare il Napoli”. Ha concluso Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.