De Maggio: “Incredibile quello che si registra al Napoli, mai accaduto prima”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della questione infortuni in casa Napoli.

Non è sicuramente un periodo fortunato per Gennaro Gattuso e per il Napoli, falcidiato dagli infortuni. Il tecnico del Napoli ha dovuto convocare sei giocatori della Primavera per la sfida con il Granada in Europa League. Sulla questione infortuni è intervenuto Valter De Maggio che durante Radio Goal ha fotografato così la situazione: “Quello che sta accadendo al Napoli non era mai successo prima. La squadra è costretta a giocare ogni tre giorni, ma deve fare i conti con tante assenze dovute al Covid ed agli infortuni“.

Il giornalista ha poi proseguito: “Nella lista dei convocati ci sono ben sei giovani della Primavera. Insomma è qualcosa di veramente incredibile, ma gli azzurri dovranno dimostrare carattere così come hanno fatto anche in altre partita, anche perché dopo il match di Europa League, c’è anche quello con l’Atalanta di domenica prossima, una partita importantissima e molto complicata“.