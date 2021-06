De Maggio: “Emerson Palmieri nome in pole, Nuno Tavares vi dico le ultime novità”

Valter De Maggio fa il il punto sugli ultimi movimento di calciomercato del Napoli. Durante Radio Kiss Kiss Napoli si parla dell’interessamento degli azzurri per un terzino sinistro, ruolo in cui il club azzurro sembra voler centrare il primo acquisto. Secondo De Maggio il Napoli punta ancora “Emerson Palmieri che è il nome più gradito da Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis” il problema però è l’accordo con i club che è “molto difficile da trovare, anche se il Napoli vorrebbe accontentare il proprio tecnico”.

Napoli: obiettivo terzino sinistro

Ci sono però altri nomi su cui sta lavorando il Napoli, uno è quello di “Reinildo Mandava, calciatore di proprietà del Lille fresco campione di Francia. In ogni caso la società sta lavorando per completare l’organico in forza a Luciano Spalletti”. Tra i nomi che “corrono veloci” c’è quello di “Nuno Tavares” secondo De Maggio si parla molto di questo talento di proprietà del Benifca ma “secondo le nostre fonti non ci sono grandi movimenti da parte del club azzurro su questo giocatore”. Nonostante la lentezza con cui procede il mercato del Napoli va sottolineato che tutti i club si trovano in difficoltà e prima di fare qualsiasi passo in entrata, cercano prima di vendere.

Leggi anche: