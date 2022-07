De Maggio: “Chi si abbona assiste agli allenamenti, ecco una novità”

Il Napoli è pronto a lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, si comincia lunedì. Nella campagna abbonamenti della SSCN ci sarà anche una novità annunciata da Valter De Maggio: “Vi annuncio in esclusiva che il Napoli per la nuova campagna abbonamenti ha previsto che gil abbonati potranno avere un accesso gratuito per assistere ogni settimana ad un allenamento“.

Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà di queste ed altre novità ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro romperà il silenzio alle 14.45 alla radio ufficiale, parlando di calciomercato e non solo. Potrete seguire tutta la conferenza in diretta su napolipiu, che ci aggiornerà in tempo reale. Intanto il Napoli di Spalletti è arrivato a Castel di Sangro ed è pronto a mettersi all’opera per la seconda parte di preparazione. La squadra partenopea giocherà anche 4 amichevoli in cui Spalletti proverà le soluzioni tattiche per il nuovo campionato.