Napoli, De Laurentiis stravede per Samardzic: il talento dell’Udinese nel mirino

De Laurentiis punta Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Si lavora al colpo in vista della prossima sessione di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su un nuovo talento del panorama calcistico: Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell’Udinese. Il presidente vorrebbe portarlo al Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

De Laurentiis ha sviluppato negli anni un grande fiuto per scovare campioni, portando alla corte azzurra giocatori semi-sconosciuti diventati poi stelle di prima grandezza. Ora il numero uno del club partenopeo punta a ripetere l’operazione con Samardzic, che in estate era stato a un passo dall’Inter.

Il calciatore tedesco, nonostante la giovane età, ha già messo in mostra ottime qualità tecniche e personalità da veterano. Caratteristiche che hanno stregato De Laurentiis, deciso ad anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti più luminosi del panorama europeo.

Forte della storica amicizia con la società friulana, il Napoli sta lavorando sotto traccia per chiudere l’affare. L’obiettivo è regalare a mister Garcia un prospetto di sicuro avvenire, in linea con il progetto di ringiovanimento della rosa intrapreso dal club. Samardzic può essere il colpo giusto per il presente e, soprattutto, per il futuro.