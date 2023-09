De Laurentiis-Osimhen, faccia a faccia in ritiro: il Napoli punta alla svolta definitiva. I dettagli

De Laurentiis a Lecce con il Napoli per ricucire lo strappo con Osimhen: l’obiettivo è ridare serenità all’ambiente.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis in ritiro con il Napoli a Lecce con un obiettivo chiaro: ricucire lo strappo con Victor Osimhen attraverso un faccia a faccia distensivo. Il presidente vuole ridare serenità all’ambiente ed evitare ripercussioni negative.

Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis ha colto l’occasione della trasferta in Puglia per organizzare un incontro chiarificatore con il bomber nigeriano. L’intento è ricucire i rapporti e trovare una soluzione pacifica, evitando il rischio di una battaglia legale.

Dopo le incomprensioni delle ultime settimane, è fondamentale rasserenare gli animi in casa Napoli. De Laurentiis lo sa e per questo ha deciso di scendere in campo di persona, parlando con Osimhen lontano da Napoli e da occhi indiscreti.

Il faccia a faccia può segnare la svolta decisiva per lasciarsi alle spalle il caso mediatico che ha turbato l’armonia dello spogliatoio. Con un Osimhen sereno e motivato, il Napoli punta a rilanciarsi definitivamente in campionato e a blindare il primo posto.

La stretta di mano tra presidente e attaccante segnerà un nuovo patto azzurro, nel segno della compattezza e della serenità ritrovata. Fondamentale per affrontare al meglio le prossime delicate sfide.