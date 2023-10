“Errore Strategico” di De Laurentiis su Rudi Garcia: Le Critiche Taglienti di Giancarlo Padovan

Il giornalista Giancarlo Padovan critica le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Rudi Garcia e il futuro del Napoli. Le possibili ripercussioni per la squadra.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso le sue opinioni sulle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riguardanti l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia. Secondo Padovan, il presidente del Napoli ha commesso un “errore strategico” nel modo in cui ha gestito la situazione.

Padovan ha citato le parole di De Laurentiis: “Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Ma sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno”. Padovan sottolinea che queste dichiarazioni non solo preannunciano l’esonero di Garcia, ma lo delegittimano anche agli occhi della squadra e dei tifosi.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Le domande più impellenti sono le seguenti: cosa pensa di ottenere con questa sua uscita pubblica? Forse che l’allenatore, esposto all’unanime ludibrio, se ne vada rinunciando ai suoi emolumenti? E, se non dovesse sostituirlo subito, ma dopo la sosta, con che spirito pensa che Garcia potrebbe tornare ad allenare?”

Padovan critica anche il timing delle dichiarazioni di De Laurentiis, sottolineando che il presidente non ha ancora trovato un sostituto per Garcia. Inoltre, rileva che Garcia ha il diritto di tornare a Castel Volturno con il rispetto dei suoi calciatori, un rispetto che è stato già ampiamente intaccato.

In conclusione, Padovan si dice in disaccordo con De Laurentiis, non tanto sulla sostanza, ma sulla forma delle sue dichiarazioni. Secondo il giornalista, esonerare Garcia è un diritto del presidente, ma ingaggiarlo per poi delegittimarlo non era un dovere. Padovan ribadisce che un club e un presidente dovrebbero sostenere e difendere un allenatore fino a quando lavora per loro.