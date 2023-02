Da A16 a +16: la rivincita di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è primo in classifica in Serie A con il suo Napoli, dopo un’estate di contestazione da parte dei tifosi.

“Una notte a +16, dopo un’estate sull’A16” scrive Gazzetta dello Sport riferendosi ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si sta prendendo una sorta di rivincita dopo le dure contestazioni avute in estate. Il Napoli aveva ceduto Mertens, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz ed Ospina ed il futuro degli azzurri sembrava a tinte fosche.

Eppure la squadra allestita da Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis sta facendo faville, in campo e fuori dal campo. Perché come ha detto Di Lorenzo si è dovuto costruire un nuovo gruppo. Ed è stato addirittura un bene, perché forse quello che aveva lasciato oramai aveva qualcosa di incancrenito che non riusciva a togliersi di dosso.

Napoli: la rivincita di De Laurentiis

Dopo un’estate passata ad essere contestato ora il presidente De Laurentiis si gode il suo Napoli che batte la Cremonese e si porta almeno per 24 ore in vantaggio a +16 sull’Inter. “Poco più di sei mesi dopo il Maradona strapieno canta felice «E se ne va, la capolista se ne va». Il produttore cinematografico si gode la scena, che lascia tutta ai suoi protagonisti, con Luciano Spalletti che esalta la città, ora che il direttore d’orchestra di Certaldo ha messo in sintonia squadra e popolo azzurro” scrive Gazzetta.