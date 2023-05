De Laurentiis: “Pizza napoletana e romana? Uno sfottò. A Capri facevo lo struscio”

Aurelio De Laurentiis precisa che le parole del passato tra la pizza napoletana e romana è uno sfottò, poi rivela che a Capri faceva lo struscio

Aurelio De Laurentiis è innamorato dell’isola d’Ischia. All’interno della conferenza stampa tenutasi presso la Prefettura, il presidente del Napoli ha raccontato tanti aneddoti del passato: “Se abbiamo previsto di fare qualcosa ad Ischia, magari un’amichevole contro la squadra di Pino Taglialatela? A me piacerebbe prestare il fianco, ma purtroppo il tempo è quello che è e non ci sono le condizioni per fare qualcosa del genere. Io e mio padre eravamo grande frequentatori di Capri, sono stato il primo italiano premiato sull’isola. Eppure, sono molto legato ad Ischia”.

De Laurentiis ama le isole di Capri ed Ischia

De Laurentiis ha poi proseguito: “Ricordo che da ragazzo scappavo ad Ischia e dicevo a mio padre: ‘Che ci vado a fare? Papà, ad Ischia si balla!’. Veniva il top del top, lì, a cantare. Era una roba fantastica: eravamo in mille, una roba pazzesca. Si faceva l’alba, un qualcosa di un divertimento sfrenato. A Capri, a 16-17 anni, trovavi posti per fare lo struscio, più che fare casino e divertirsi”.

“Ad Ischia vengo sempre, perché lì si mangia benissimo. La parmigiana di melanzane, ad esempio, la fanno buonissima. Io faccio degli sfottò e c’è chi mi prende sul serio anche quando parlo di pizza napoletana e romana… Ieri ero da Ciro Oliva: un’ altra categoria. Da ragazzi facevamo una pizza pazzesca, ve lo assicuro”.