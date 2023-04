De Laurentiis: “Oggi incontro Piantedosi. Dico addio se non si risolve il problema violenza”

Aurelio De Laurentiis annuncia che oggi incontra Matteo Piantedosi e rivela che dirà addio se non si risolve il problema violenza

Aurelio De Laurentiis vuole risolvere a tutti i costi il problema violenza negli stadi ed anche mettere fine alla pirateria. A margine dell’incontro tenuto a Milano, il presidente partenopeo dichiara: “La media company di cui tanto si parla ha un problema grosso: la pirateria. Sembra che a maggio esca una nuova legge contro la pirateria. 4milioni e 200 mila abbonati abbiamo avuto fino a pochi anni fa, ora siamo a 1,9 milioni, ovvero abbiamo perso 2,3 per strada. Come si recupera, mettendo un tappo: la legge anti-pirateria. Perché in questo scenario anche i fondi scapperebbero…”.

De Laurentiis spera che arrivi una nuova legge contro la pirateria

De Laurentiis ha poi proseguito: “Mi accusano di voler fare un modello Nba, ma anche il calcio va rivisitato, anche l’intervallo di 15 minuti non ha più senso. Ma che fanno i ragazzi che stanno a casa? Li stimo deludendo tutti. ma la tv la fa gente che apparteneva al mondo del calcio venti, trent’anni fa”.

E sulla violenza De Laurentiis conclude: “Se non saniamo il problema dei violenti è finita. C’è una frangia delinquenziale che va eliminata con un decreto legge. Oggi mi incontro con Piantedosi, non sapevo ancora che sarebbe successo tutto quello che è successo domenica scorsa. Dieci giorni fa ho chiesto un appuntamento per dirgli se non risolviamo questo problema al calcio diciamo addio”.