SKY – ADL ferma le ricerche per il nuovo allenatore dopo il rifiuto di Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di congelare la ricerca di un nuovo allenatore, confermando fiducia in Garcia.

Dopo il rifiuto di Antonio Conte, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettere fine alla ricerca di un nuovo allenatore. Convinto che questa sia la scelta più giusta, De Laurentiis ha deciso di concentrarsi sul lavoro di Rudi Garcia, dando così al tecnico la tranquillità necessaria per guidare la squadra senza pressioni.

Per il secondo giorno consecutivo, De Laurentiis si è recato nel centro sportivo azzurro per assistere all’allenamento e far sentire la sua presenza al gruppo. Il pranzo con Garcia è stato l’occasione perfetta per trasmettere un segnale di tranquillità e supporto all’allenatore e alla squadra. L’obiettivo del presidente è chiaro: mettere tutti nelle condizioni di proseguire sulla strada positiva intrapresa contro Udinese e Lecce.

Inoltre, Sky ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen, il centravanti del Napoli. Dopo essere uscito anzitempo dalla partita con la sua Nazionale, si è scoperto che si trattava solo di un affaticamento. Lo staff medico del Napoli è in contatto con il giocatore e, nonostante l’episodio, sembra che si tratti solamente di crampi. Le condizioni del giocatore saranno valutate attentamente nelle prossime ore, ma al momento non sembrano esserci preoccupazioni gravi per il centravanti.