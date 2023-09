De Laurentiis Vuole i Nuovi Acquisti in Campo: La reazione di Rudi Garcia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta spingendo l’allenatore Rudi Garcia a utilizzare i nuovi acquisti: Natan, Cajuste e Lindstrom.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta spingendo affinché l’allenatore Rudi Garcia dia spazio ai nuovi acquisti arrivati quest’estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro vuole vedere in campo Natan, Cajuste e Lindstrom, finora poco impiegati.

De Laurentiis in Pressing

De Laurentiis ha investito pesantemente nei nuovi acquisti e vuole vederli in azione. La sua pressione è particolarmente forte in questo momento, poiché il Napoli ha una serie di impegni importanti nelle prossime settimane, sia in campionato che in Champions League.

La Probabile Mossa di Garcia

Garcia potrebbe rispondere inserendo Natan, uno dei nuovi acquisti, nella formazione. Nonostante sia arrivato alla fine del mercato estivo e abbia avuto poco tempo per adattarsi, Natan è visto come una possibile soluzione ai problemi del Napoli. Cajuste, un altro nuovo acquisto, ha avuto un inizio più difficile, ma è probabile che anche lui venga inserito in futuro.

I Nuovi Voli e le Sfide

Oltre a Natan e Cajuste, il Napoli ha anche acquisito Lindstrom, che è arrivato con il campionato già iniziato. Nessuno dei nuovi acquisti è stato ancora impiegato in modo significativo, il che rende la situazione ancora più tesa. Garcia dovrà bilanciare le aspettative del presidente con le esigenze tattiche della squadra.