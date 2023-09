Napoli: Garcia affronta un dilemma tattico – Lindstrom o Elmas? La condizione di Politano in bilico prima del Genova

Tour de force tra campionato e Champions, Garcia affronta un dilemma sul centrocampo Lindstrom o Elmas? per sostituire Politano.

CALCIO NAPOLI. Con l’approssimarsi del periodo cruciale in campionato e in Champions League, Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, è di fronte a un dilemma tattico. La decisione più grande? Scegliere tra Lindstrom e Elmas per rafforzare il centrocampo. Nel frattempo, Politano potrebbe essere costretto a saltare la prossima gara a Genova a causa di un problema muscolare.

La situazione di Politano

Matteo Politano è attualmente in una fase delicata, in quanto una elongazione al soleo potrebbe tenerlo fuori dai giochi. Il tour de force imminente – partite ogni tre giorni, compresi impegni in Champions League e un turno infrasettimanale in campionato – richiede prudenza. D’altro canto, il Napoli ha la necessità di ottenere risultati positivi. Pertanto, Politano sta seguendo un programma di allenamento differenziato e le decisioni verranno prese in base alle sue condizioni fisiche nei giorni a venire.

Ballottaggio a Centrocampo: Lindstrom o Elmas?

Il dilemma più grande per Garcia è la scelta tra Lindstrom e Elmas per un posto nel centrocampo. Elmas è un veterano del Napoli e la sua versatilità lo rende un candidato solido per la posizione. Ha giocato in vari ruoli, accumulando 174 presenze e segnando 17 gol. Lindstrom, d’altra parte, ha un approccio più offensivo e potrebbe essere la scelta ideale per fornire un po’ di scintilla in avanti.

Le condizioni della difesa

Una questione ulteriore si presenta nella difesa di Napoli. Olivera è appena rientrato dall’Ecuador e potrebbe soffrire di affaticamento. A causa del calendario intenso, il turnover diventerà indispensabile, e quindi la scelta del quarto a sinistra della difesa potrebbe essere rivista.

Napoli, si riparte

Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli è pronto a tornare in azione e a indirizzarsi verso la prossima sfida contro il Genova. Luciano Garcia ha due allenamenti per preparare la squadra e, in sostanza, un messaggio da trasmettere: è tempo di ripartire.

Il periodo che si profila all’orizzonte sarà impegnativo, ma con una squadra al completo e un allenatore esperto come Garcia, il Napoli sembra essere in buone mani. Il vero test sarà come la squadra affronterà le sfide imminenti e quali decisioni tattiche verranno prese. Una cosa è certa: gli occhi dei tifosi saranno puntati sulla formazione in questo periodo cruciale.