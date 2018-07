Da Dimaro Aurelio de Laurentiis: “non ho preso Cavani e non lo prenderò”. Il presidente del Napoli chiude all’arrivo del Matador invocato a gran voce dai napoletani.

DIMARO – dopo le polemiche di ieri, sulle quali è intervenuta alche l’USSI Campania, il presidente del Napoli, complice Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli anche oggi ha presentato “vero o falso” commentando le ultime voci di calciomercato relative al club azzurro.

POLEMICHE SU VERO O FALSO

“Ha fatto molto rumore la rubrica vero o falso di ieri? Quando uno ha la coda la paglia, non esprime il suo assenso con leggerezza, ma il suo dissenso con vecchiezza. Noi stiamo cercando di fare chiarezza e restituire con verità le notizie che circolano su di noi.

REJA RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL NAPOLI?

“C’è un po’ di verità ed un po’ di falso, con Edy siamo grandi amici sin dai tempi della Serie C, ci sentiamo in continuazione, sto cercando di dare un’impostazione innovativa a tutto quello al di fuori della prima squadra. Con Edy Reja mi sono sentito come lo si fa con un consigliere esperto. Stiamo studiando una collaborazione, non è detto che per forza s’interesserà al settore giovanile”.

Baronio nuovo allenatore della Primavera del Napoli? Si, è vero.

IL NAPOLI SEGUE MARIANO DIAZ?

“Mariano Diaz? Non so chi sia, faccio finta di non conoscerlo, perchè non c’interessa”.

“Il Napoli valuta Storari? Non mi risulta, forse lo sta valutando Giuntoli.

IL NAPOLI VUOLE VIDAL?

“Vidal? falso, era un profilo che seguivo tanti anni fa, grandissimo giocatore, ma ora non c’interessa. Cerchiamo profili più giovani in grado di giocare nei prossimi 5 anni”.

E’ VERO CHE IL NAPOLI HA AVUTO CONTATTI CON CAVANI?

“Cavani? Non l’ho preso e non lo prenderò. Telefonata con il suo agente? I giornali devono vendere ed allora fanno un po’ di caos. Fanno gli ultimi fuochi perchè già rischiano di non vendere più. La gente deve stare tranquilla il loro Cavani sono io“.