De Laurentiis show: “L’Arabia Saudita per la Supercoppa? Da deficienti! Facciamola all’Olimpico”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è soffermato sulla questione Supercoppa Italiana prevista in Arabia Saudita.

Nel corso del convegno di Confindustria presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha sollevato importanti questioni riguardo alla Supercoppa Italiana prevista in Arabia Saudita a fine gennaio. Il presidente ha criticato aspramente la decisione di giocare nel Medio Oriente, citando la mancanza di rispetto per le donne e le condizioni lavorative nei paesi arabi.

“I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare. Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di centoventi giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti! Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più?”.

De Laurentiis ha proposto una soluzione alternativa: giocare la Supercoppa all’Olimpico. Ha sottolineato che non si tratta di boicottare, ma piuttosto di riflettere attentamente sulle decisioni che coinvolgono l’intera comunità calcistica.

“Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’”.