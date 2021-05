Aurelio De Laurentiis si complimenta con Giovanni Malagò. Il dirigente è stato confermato alla presidenza del Coni dal consiglio elettivo riunito presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Malagò ha ottenuto 55 voti precedendo Renato Di Rocco, fermo a quota 13, mentre ha raccolto un consenso Antonella Bellutti.

Su Twitter Aurelio De Laurentiis si è detto felice per la rielezione di Malagò alla guida del Coni

“Complimenti all’amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni!”.

De Laurentiis ha poi continuato: “È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e il mondo dell’industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali“.

Malagò al terzo mandato, è in carica dal 19 febbraio 2013, ha commentato la vittoria: “Sarà il terzo mandato, l’ultimo. Non mi risparmierò per essere forti e credibili in questo momento di tempesta. Non c’è niente di più bello di fare il presidente del Coni. Sarò sempre dalla parte dello sport. Un grazie anche ai miei avversari, solo elettorali“. ì