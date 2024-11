De Laurentiis ha cambiato tutto con una mossa

Il presidente ha cambiato strategia: investimenti record per accontentare il tecnico e tornare nell’elite europea

La Gazzetta dello Sport analizza la rivoluzione del Napoli targato De Laurentiis. Nell’anno zero del nuovo corso azzurro, il presidente ha completamente cambiato strategia.

Un cambio di rotta evidente nei numeri: 149,5 milioni investiti sul mercato per assecondare le richieste di Antonio Conte, scelto come architetto della rinascita azzurra.

I risultati stanno dando ragione al presidente. La Gazzetta sottolinea: “Il Napoli primo in classifica non è un miracolo, ma il risultato di un grande lavoro di squadra”. La mano di Conte si è vista immediatamente, come dimostrano i 4 punti conquistati nelle due trasferte milanesi.

L’operazione Lukaku è l’emblema di questa nuova era. Il quotidiano rosa evidenzia: “L’atteggiamento di De Laurentiis è cambiato, ha fatto il possibile per accontentare il suo allenatore”. Una svolta storica nella gestione del club.

La chiusura della Gazzetta è una promessa: “Nelle mani di Conte tutto può succedere”. Il presidente ci ha messo i soldi, il tecnico sta mettendo il lavoro. E il Napoli è tornato grande.