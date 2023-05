Fontana: “De Laurentiis è la garanzia del Napoli. Dico tutto su Luis Enrique”

Gaetano Fontana ritiene che Aurelio De Laurentiis è la garanzia del Napoli e poi esprime su Luis Enrique

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana.

“Quando De Laurentiis disse l’anno scorso di voler vincere lo scudetto sembrava quasi impossibile, ma lui è uno ambizioso ed ero sicuro che prima o poi ci sarebbe arrivato. Certo, quando ha fatto quell’affermazione aveva ceduto tutti i big, sgrava stravolgendo la squadra per cui sembrava utopistico e invece lo scudetto è arrivato. La squadra, privandosi di alcuni elementi importanti, si è tolta di dosso ogni responsabilità perché nessuno chiedeva a Kim e Kvaratskhelia che erano signori nessuno, di vincere lo Scudetto. E invece, la squadra vinceva, cresceva l’autostima e si è caricata grazie ad un ambiente che non ha mai lasciato solo il Napoli“.

Per Fontana Aurelio De Laurentiis è la vera garanzia del Napoli

“Dopo Spalletti? Luis Enrique potrebbe vincere anche in Italia anche perché ci ha lavorato, conosce il nostro calcio. Il Napoli ha la sua identità e lavora su dei principi ormai rodati ed è giusto continuare con un allenatore simile a Spalletti. La garanzia del Napoli, lo dice la storia, è De Laurentiis. Quando andò via Marino sembrava essere finito un ciclo e invece è stata una crescita continua con Bigon e poi Giuntoli e certamente anche adesso De Laurentiis saprà scegliere dei professionisti esemplari. Vedo in De Laurentiis un uomo estremamente coraggioso e sono d’accordo con Giuntoli quando dice che la vera garanzia è proprio il presidente”.