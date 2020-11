Aurelio De Laurentiis commenta la morte di Maradona. il patron del Napoli valuta l’idea di dedicare a Diego lo stadio San Paolo.

Napoli piange la morte di Diego Armando Maradona. Il dio del calcio è venuto a mancare all’affetto del suo popolo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Aurelio De Laurentiis patron del calcio Napoli, ha rilasciato una breve ddichiarazione su Maradona ai microfoni di RMC.

“Voglio che domani ci sia il volto di Maradona per tutta la partita. Dedicare lo stadio “San Paolo” a Maradona” è qualcosa di cui si può parlare“. Sul wweb è partita una petizione per intitolare l’impianto di fuori grotta al pibe de oro.

La SSC Napoli su Twitter lo ha ricordato con il seguente messaggio: “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego”, così su Twitter il club azzurro dopo il precedente post che salutava Maradona. Come già raccontato, i social del Napoli sono passati dall’azzurro al nero per il lutto che ha colpito la leggenda del club.

Per volere del presidente de Laurentiis le luci del San Paolo resteranno accese tutta la notte di onore di Maradona.