De Laurentiis accusa l’arbitro Massa per la sconfitta del Napoli contro l’Inter, e chiede l’intervento immediato di FIGC e AIA.

Aurelio De Laurentiis è una furia dopo Napoli-Inter! Il presidente non ha peli sulla lingua: la sconfitta è tutta colpa dell’arbitro. Non usa giri di parole, e se la prende con la direzione di Massa. “Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia, ma abbiamo perso per gli errori dell’arbitro. E ci spiace per i nostri tifosi“, dice chiaro e tondo, come riportato da ‘Il Mattino’.

De Laurentiis non sta con le mani in mano: ha già chiamato i capi della Federcalcio e degli Arbitri per dire la sua. Vuole risposte, vuole giustizia. Il giornale dice che Massa non sarà sospeso, ma di sicuro non fischierà più per il Napoli di Mazzarri.

E Mazzarri? L’allenatore del Napoli resta zitto. Il club spiega: “Walter è nero, nerissimo e se parla non lo abbiamo più in panchina per le prossime dieci partite. Se parla, rischia grosso. Meglio tenersi fuori per ora“. Ma non è che abbia proprio taciuto durante la partita. Al quarto uomo Rapuano ha detto la sua: “Siamo stati penalizzati, Massa ha toppato e le sue decisioni ci hanno messo in difficoltà“.

Insomma, a Napoli il malumore è alle stelle. La partita contro l’Inter lascia un retrogusto amaro, e non solo per il risultato. C’è chi grida al torto e chi, come De Laurentiis, non ha paura di alzare la voce. I tifosi aspettano di vedere cosa succederà dopo questa tempesta.