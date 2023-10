SSC Napoli a Castel Volturno, ADL presente: ci sono due buone notizie per Garcia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha assistito nuovamente alla sessione d’allenamento degli azzurri guidati da Garcia.

Castel Volturno, 13 ottobre 2023 – Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dimostrato il suo impegno osservando attentamente l’intera sessione d’allenamento della squadra oggi presso il SSCN Konami Training Center. In una settimana caratterizzata dalla pausa per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri hanno svolto una rigorosa seduta mattutina in preparazione della nona giornata di Serie A, in programma sabato 21 ottobre contro il Verona allo Stadio Bentegodi alle ore 15.

Durante l’allenamento sul campo 3, la squadra ha partecipato a un allenamento congiunto con la Primavera, seguito da un’avvincente partita finale. La sessione si è conclusa con una vivace partitina 5 contro 5 sui campi del centro sportivo di Castel Volturno, dimostrando la determinazione e la coesione della squadra.

Secondo quanto riportato dal club, Juan Jesus ha partecipato a una parte dell’allenamento con il gruppo e ha seguito una parte personalizzata, mentre Pierluigi Gollini ha completato l’intero allenamento insieme alla squadra. Queste notizie positive sono un sollievo per l’allenatore francese Garcia, che potrà contare sul portiere ex Atalanta e molto probabilmente anche sul difensore centrale brasiliano nella prossima settimana.

La presenza attenta e costante del Presidente De Laurentiis durante l’allenamento è una testimonianza del suo sostegno alla squadra e alla sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi stagionali. La ripresa della preparazione è programmata per lunedì.