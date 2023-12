Turci di Dazn non chiude all’ipotesi di vedere Vlahovic al Napoli per sostituire Osimhen: “Non escludo nulla, anche se al momento è fantacalcio”.

NAPOLI – Tommaso Turci di Dazn ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi su Roma-Napoli di domani, attraverso le frequenze di 1 Station Radio. Sulla clamorosa ipotesi di vedere Vlahovic al Napoli per sostituire Osimhen, Turci non chiude: “E’ un giocatore che alla Juve non ha mai trovato serenità. Non escludo nulla, anche se al momento si tratterebbe di fantacalcio“.

“Il calciatore è coinvolto in una Juventus che gioca per obiettivi importanti” spiega il giornalista, che però non chiude completamente all’ipotesi di vedere il serbo in azzurro: “Francamente credo che la Juve punti ancora su questo giocatore, almeno per i prossimi mesi. Non escludo nulla, anche se, al momento, si tratterebbe di fantacalcio“.

Insomma, l’idea Vlahovic al Napoli al posto dell’eventuale partente Osimhen viene ritenuta fantamercato da Turci, anche se il giornalista di Dazn non chiude totalmente a questa clamorosa ipotesi per il futuro.

Turci sul match tra Napoli e Roma

“Abbiamo ancora negli occhi i gol straordinari di Osimhen nella sfida d’andata e ritorno. Due giocate da stropicciarsi gli occhi. Quest’anno, sono due squadre diverse. I giallorossi pagano l’assenza di un calciatore fondamentale come Smalling, uno dei giocatori su cui Mourinho ha costruito le sue fortune nella Capitale.

Ho l’impressione che la sfida contro il Bologna abbia sottolineato l’importanza di alcuni uomini, su tutti Lukaku e Dybala. La Roma, però, deve imparare a convivere con l’assenza di Paulo Dybala, pensando che l’argentino sia un valore aggiunto e non che la squadra sia dipendente dal proprio talento.

Il Napoli, invece, è una squadra ancora alla ricerca della continuità. Una serenità mentale che soltanto i risultati possono garantire. Certo è che la sconfitta recente contro il Frosinone potrebbe portare qualche strascico”.