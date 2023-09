Damascelli attacca Osimhen: “Capriccioso oltre ogni limite. E’ arrivato allo stadio senza salutare nemmeno i compagni”

Il giornalista Tony Damascelli si è soffermato sull’atteggiamento di ieri del calciatore del Napoli, Victor Osimhen.

Il Napoli è tornato a vincere al Maradona per 4-1 contro l’Udinese dopo le tantissime polemiche scaturite nella giornata di ieri per via di alcuni video su TikTok condivisi dalla SSC Napoli e che vedevano per protagonista l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, preso in giro dopo il rigore sbagliato nella scorsa giornata a Bologna.

A dire la sua sull’atteggiamento del bomber del Napoli anche nel corso della sfida di ieri sera è stato il giornalista Tony Damascelli che sulle colonne di Libero ha scritto:

“Il Napoli dovrà convivere con un Osimhen capriccioso oltre ogni ragionevole limite. Stavolta è arrivato allo stadio senza salutare i compagni, una scena pietosa. Osimhen si sta dimenticando di essere un professionista ben pagato, oltre che un leader della squadra. Così facendo si isolerà e magari otterrà la cessione, che sembra essere ciò che vuole, ma di certo sta buttando via tempo per crescere come giocatore e come persona”.