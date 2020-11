Dall’Inghilterra sicuri: Emerson Palmieri va al Napoli

Calciomercato Napoli con Emerson Palmieri che secondo The Sun vestirà la maglia azzurra a gennaio, al Chelsea non ha spazio.

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli ha messo nel mirino Emerson Palmieri ed è pronto a fargli vestire la maglia azzurra. Già nei giorni scorsi si è parlato insistentemente dell’italo brasiliano, diventando un giocatore importante anche per la Nazionale di Roberto Mancini. In questo momento Emerson Palmieri è chiuso al Chelsea e non trovando molto spazio sta pensando ad un club che possa dargli maggiore visibilità in vista de prossimi Europei. Al momento Ben Chilwell al Chelsea è il titolare della fascia mancina di difesa e questo spinge ancora di più il calciatore verso il Napoli.

Secondo The Sun Emerson Palmieri andrà al Napoli e seguirà Bakayoko. La modalità dovrebbe essere esattamente quella che portato l’ex Monaco all’ombra del Vesuvio, ovvero il prestito don diritto di riscatto, senza alcun obbligo. Il Napoli, però, dovrà cercare di fare spazio sulla sinistra perché con Mario Rui e Ghoulam ancora in rosa difficilmente potrà prendere un altro terzino sinistro. Nel recente passato si parlato di un interessamento di qualche club di Premier League, Wolverhampton in particolare, per l’algerino che non riesce più a trovare la forma migliore.