“Dal Napoli mi dicevano ma dove vuoi che vada Insigne”, Pisacane racconta il retroscena.

L’agente di Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, il rinnovo col Napoli è sempre più lontano. Il rinnovo tra Insigne ed il Napoli è ancora bloccato e le possibilità di un incontro positivo si riducono sempre di più. Durante l’intervista Pisacane fa sapere che fino ad ora non ha parlato con nessuno, ma che da gennaio è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta.

Pisacane-Insigne-Napoli

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, racconta anche un retroscena su Insigne e sul rapporto con la società del Napoli, che è buono ma di certo non idilliaco.

“Un grande campione avrebbe meritato più tempo. Molti mesi fa ho provato a parlare con De Laurentiis, ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava a Giuntoli. Qualcuno in società una volta mi ha detto: “Ma dove vuoi che vada Insigne?” Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui“.

Pisacane racconta dell’attaccamento alla maglia di Insigne. Del sacrificio fatto per il Napoli e dell’impegno che mette sempre, in allenamento come in ogni partita. Al momento “Insigne è sereno e concentrato. Ha un po’ di fastidio al polpaccio. Il Napoli è la sua vita da più di 30 anni, nessuno più di lui sogna lo scudetto“.