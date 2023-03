Da Torino ci credono: “Juventus rimonta possibile. Il Napoli…”

La Juventus crede nella qualificazione in Champions legue, il quotidiano la Stampa esaltala squadra di Allegri.

Il quotidiano di Torino, La stampa, esalta la Juventus di Allegri. I bianconeri hanno ha ripreso a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, la Juventus ha un obiettivo raggiungibile che consiste nel vincere l’Europa League o piazzarsi al quarto posto in campionato, rimontando una classifica che sembrava ormai persa.

Tale rimonta, che sembrava impossibile solo qualche settimana fa, adesso appare più fattibile. In particolare, la Juventus ha ottenuto 15 punti sui 21 disponibili nel 2023, un risultato superiore rispetto a tutte le altre squadre che aspirano ai primi quattro posti, ad eccezione del Napoli che ha fatto meglio con 18 punti.

Grazie ai recenti successi, la squadra allenata da Allegri è passata dal decimo al settimo posto in classifica, si trova a -10 dalla quarta posizione e, senza la penalizzazione subita, sarebbe al secondo posto in classifica. Tuttavia, nonostante le buone prestazioni recenti, la Juventus non può permettersi di commettere errori nel finale di stagione se vuole raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla Champions League.

la stampa: “Juventus, rimonta Champions possibile: solo il Napoli fa meglio”

Ecco alcuni passaggi dell’articolo del quotidiano di Torino:

In attesa di capire se riavrà o meno i 15 punti di penalizzazione, la Juventus pensa solo al campo e in particolare al traguardo Champions. Un obiettivo raggiungibile sia vincendo l’Europa League che chiudendo al quarto posto, con una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Questa rimonta non sembra più così impossibile come qualche settimana fa”.

“Nel 2023 la Juventus ha totalizzato 15 punti sui 21 disponibili: solo il Napoli ha fatto meglio con 18, mentre tutte le altre pretendenti per i primi quattro posti hanno fatto peggio. Inoltre, grazie agli ultimi risultati la squadra di Allegri è riuscita a passare dal decimo al settimo posto, è a -10 dalla quarta posizione e, senza penalizzazione, sarebbe seconda da sola. Tutte note positive dunque, in vista di un finale di stagione in cui non può permettersi il minimo passo falso”.

La Juventus fuori dalle Coppe

Il quotidiano torinese, esalta la Juventus e parla di rimonta Champions, ma il club bianconero rischia non solo la permanenza in serie A, ma anche di non giocare le coppe per almeno due o tre anni.