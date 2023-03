De Maggio: “Avete sentito Allegri? Io veramente non mi capacito”

Valter De Maggio risponde alle dichiarazioni di Max Allegri. il giornalista di radiogol bacchetta l’allenatore della Juventus.

Valter De Maggio, noto giornalista sportivo che segue da vicino le vicende del Napoli, è intervenuto su Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per commentare la vittoria della Juventus nel derby di Torino. Prima di entrare nel merito della partita, De Maggio ha sottolineato la grande stagione che la squadra di Luciano Spalletti sta disputando, esprimendo il suo desiderio di prendere le cose una partita alla volta, sperando che il giusto giorno per il titolo arrivi durante la partita casalinga contro l’Udinese.

“Bisogna andare avanti in questo modo e pensare di partita in partita. Il giorno giusto per il titolo potrebbe essere quello della partita in casa dell’Udinese, sogno una telecronaca di Bruno Pizzul con il nostro Carmine Martino“.

De Maggio, poi, si sofferma sulla Juventus di Allegri che ieri ha vinto contro il Torino ed ha “tirato le orecchie” al tecnico livornese: “Ma avete sentito le interviste del post partita? Io veramente non mi capacito di quello che ha detto Max Allegri. Secondo me l’allenatore bianconero deve ripassare un po’ di matematica, perché non mi trovo con il suo conteggio”.

“Ha detto che la sua Juventus ha fatto 52 punti in classifica, ma 35 più 15 di penalizzazione fanno 50, non capisco a cosa alludeva…”.

De Maggio ha poi fatto notare che nell'intervista post-partita, Max Allegri, allenatore della Juventus, ha riportato un conteggio errato dei punti.

