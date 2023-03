TuttoJuve fuori dalla realtà: “Juventus viene perseguitata a livello mediatico”

Tuttojuve con un articolo a firma di Massimo Pavan ritiene che la Juventus sia perseguitata a livello mediatico.

Pensavamo di averle viste e sentite tutte, ma quando di mezzo c’è la Juventus le sorprese non finiscono mai. Massimo Pavan, giornalista di dichiarata fede juventina, attraverso il portale TuttoJuve, afferma che il club bianconero è perseguitato dai media.

Massimo Pavan, un giornalista appassionato della Juventus, ha scritto un articolo su TuttoJuve in cui accusa i media di perseguire la squadra bianconera con un accanimento incredibile. Pavan sembra vivere fuori dalla realtà e non vedere la realtà degli scandali che coinvolgono la Juventus. In particolare, ha sottolineato come una Carta che conferma come le indagini sul tema plusvalenze sono partite in una data che non consentiva alla Juventus di finire nuovamente a processo, è stata descritta come poco rilevante dai media.

Nonostante questo, Pavan ha affermato che la Juventus non molla e proverà a raggiungere i suoi obiettivi, nonostante l’accanimento dei media.

“Una società Juventus che da mesi viene perseguitata a livello mediatico, a tal punto che una Carta non richiesta dai suoi avvocati, invece che risultare un ennesimo elemento a favore della difesa, cosa che è, viene descritta come un documento poco rilevante, quando questo documento conferma come le indagini sul tema plusvalenze sono partite in una data che non consentiva alla Juventus di finire nuovamente a processo”.

Pavan, ha poi aggiunto: “La Juventus non molla e proverà a scalare posizioni, ma con questo pesante accanimento è complicato fare qualsiasi cosa, ma la formazione bianconera non cederà nulla, su nessun fronte, soprattutto quello non sportivo.

Nel frattempo la Juventus continua il suo percorso lanciando in rete un nuovo giovane come Soulé a conferma della crescita continua dei ragazzi, ieri in campo sono stati tre dall’inizio come Fagioli, Miretti e Barrenechea a cui si è aggiunto Soulé nel finale, a testimoniare che il settore giovanile sta facendo belle cose“.