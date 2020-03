A Stasera Italia su Rete4 si parla, manco a dirlo, di Coronavirus.Si cerca di capire come fare ad uscirne, in che modo. Ma l’interrogativo che attanaglia la conduttrice, Barbara Palombelli, è perché l’epidemia sia esplosa principalmente al nord.Ma lei l’idea se l’è fatta; chiara. Al Nord le persone sono più ligie e vanno tutte a lavorare; perciò il virus è esploso al Nord.L’ha detto davvero.Ne deduco che al Sud, invece, dove non si fa una mazza dalla mattina alla sera, anche il virus sia pigro e si stanchi di volare di persona in persona e si sia maggiormente rilassato; addormentato. Non c’è niente da fare. Quando li senti parlare ti rendi conto che Lombroso, al loro confronto,era un pivello.

Publicado por Maurizio Zaccone em Sexta-feira, 20 de março de 2020