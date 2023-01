Da Milano sicuri: “Il Milan sorpasserà il Napoli e vincerà lo scudetto. Lo ha già fatto”

Serie A la corsa scudetto tra Napoli e Milan vede gli azzurri in vantaggio di cinque punti, ma la squadra di Pioli vuole la rimonta.

La sconfitta del Napoli contro l’Inter ha dato di nuovo speranza alle inseguitrici. La squadra di Spalletti fino al mese di novembre sembra inavvicinabile ed invincibile. Invece Inter-Napoli ha decretato la prima sconfitta del Napoli nella stagione 2022/23, avvenuta con gli azzurri che hanno espresso un gioco non proprio eccelso. Spalletti in conferenza stampa ha spiegato che la condizione fisica non era delle migliori, ma resta una sconfitta amara.

Scudetto Serie A: il Milan sfida il Napoli

Il racconto fatto per quasi due mesi, durante la sosta del Mondiale, sembra essere stato confermato. È bastata una sconfitta del Napoli per far gridare a tutti: “Il Napoli sta crollando“. Gazzetta dello Sport oggi scrive: “Stefano Pioli l’ha già fatto: chi pensa che si tratti di un dettaglio è fuori strada. Perché per vincere uno scudetto serve il passo regolare, certo, ma anche l’esperienza e le

ossessioni fanno la loro parte. L’ossessione del Milan 2021-22 era di arrampicarsi fin lassù e rimanerci fino a maggio, un mantra recitato anche quando si rischiava di sprofondare a -7 dall’Inter alla vigilia del derby di ritorno: vi prendiamo e vi sorpassiamo. Ecco, in questo 2022-23 il chiodo fisso è confermarsi. Con un’altra rimonta: da quarantott’ore il Napoli non è più così lontano“.

Per lo scudetto il Milan sfida il Napoli, ma anche i rossoneri hanno partite toste. Il Milan deve giocare il giorno 8 gennaio contro la Roma. Il 24 gennaio c’è Lazio-Milan. Ma i rossoneri hanno anche una partita in più da giocare il match di Supercoppa italiana Milan-Inter da giocare il 18 gennaio. Gazzetta dello Sport scrive che la squadra di Pioli ha già costruito una rimonta nella scorsa stagione, quando è riuscita a sorpassare l’Inter. Ed ora sono convinti che possono farlo anche con il Napoli.