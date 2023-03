Da Avellino: “Lo scudetto andate a festeggiarlo a Napoli. Qui da noi non si fa festa!”

I tifosi dell’Avellino non vogliono festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, si accodano anche i tifosi della Salernitana.

Il Napoli sta per avvicinarsi al terzo Scudetto, e il popolo napoletano è in trepidante attesa per la possibile celebrazione della vittoria della loro squadra del cuore. Tuttavia, molti tifosi delle squadre regionali con maggiore identità territoriale non vedono di buon occhio i napoletani che festeggiano nelle loro città. In particolare, Salerno e Avellino non gradiscono l’idea di vedere i tifosi del Napoli festeggiare nelle loro città.

La rivalità tra Salerno e Napoli è molto accesa e ha portato in passato ad alcuni episodi di violenza. A causa di ciò, negli ultimi anni è stata presa la decisione di vietare la trasferta ai tifosi ospiti durante gli scontri diretti. I tifosi granata sono scettici sulla possibile festa del Napoli nella loro città, affermando sui social che: “Di bandiere ne vediamo davvero pochissime, nessuno farà festa qui”.

Con Avellino, i rapporti sono meno tesi e c’è solo una rivalità sportiva determinata dal passato, quando il Commendatore Sibilia guidava la squadra per un decennio in Serie A e dalla sfida playoff vinta dai biancoverdi nel 2005. Tuttavia, in questo momento, l’Avellino sta navigando in un campionato deludente e vedere tanti tifosi del Napoli o napoletani emigrati che legittimamente tifano per la loro squadra può dar fastidio.

Molti commenti sui social evidenziano questi malumori, con la richiesta di rispetto per la terra e i colori locali. Alcuni suggeriscono gentilmente ai tifosi del Napoli di andare a festeggiare a 50 km di distanza, dove potrebbero divertirsi di più.

“Ognuno è libero di tifare per chi vuole, ma gentilmente andate a fare la festa a 50 km e vi divertite di più. Rispettate la nostra terra e i nostri colori”.

“Rispettate questa provincia: l’Irpinia tifa Avellino; le feste altrui non sono gradite”, aggiunge qualcuno

In generale, la situazione appare tesa, anche se si tratta principalmente di commenti sui social.