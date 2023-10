Curva Sud Milan: “Napoli è la Trasferta Più Importante dell’Anno”

La Curva Sud del Milan ha diffuso un volantino per caricare l’ambiente in vista della sfida di Napoli, definita “la trasferta più importante”.

Notizie calcio Napoli – Cresce l’attesa per Napoli-Milan, big match della 10a giornata di Serie A in programma domenica prossima. La Curva Sud del Milan ha diffuso un volantino per caricare l’ambiente in vista della trasferta allo stadio Maradona.

Volantino Curva Sud Milan per la trasferta di Napoli

La Curva Sud del Milan ha deciso di alimentare ulteriormente l’entusiasmo, con un volantino diffuso, i tifosi rossoneri hanno espresso chiaramente quanto sia importante per loro questa trasferta a Napoli.

Perché Napoli è Speciale per la Curva Sud del Milan?

“Quando escono i calendari del campionato e Napoli la prima trasferta che cerchiamo, perché per la Sud questa è La trasferta. Napoli arriverà dopo la gara di campionato contro la Juventus e la trasferta a Parigi di Champions: praticamente nemmeno il tempo di scendere dal pullman che ci ha riportato dalla capitale francese che saliremo su quello per Napoli”.

L’Orgoglio e la Rabbia di Napoli

Il comunicato prosegue, spiegando l’atmosfera unica che si vive a Napoli:

“Perché Napoli è speciale? Perché Napoli ci aspetta. Perché a Napoli senti davvero la forza, la rabbia e l’orgoglio di una città TUTTA contro i milanisti. Perché per Napoli siamo la Curva da battere. Perché a Napoli senti il bisogno fisico di sostenere il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli provi il privilegio di essere un ultras del Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è una vera battaglia tifare il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è bello essere NOI. Napoli aspetta la Curva Sud, facciamoci trovare pronti”.

Con queste parole, la Curva Sud Milanese ha messo in chiaro quanto sia cruciale questa partita per loro. Ora, non resta che vedere come risponderà il pubblico napoletano.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il Napoli, resta sintonizzato su Napolipiu.com.