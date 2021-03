Cruciani attacca e snobba il Napoli, Auriemma lo zittisce

Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma hanno parlato del Napoli e dello scudetto perso da Sarri durante Tiki Taka su Italia 1.

Giuseppe Cruciani approfitta di ogni possibile spiraglio per attaccare il Napoli, anche quando è del tutto inutile. La squadra azzurra è per lui un chiodo fisso, un obiettivo da colpire ad ogni costo, anche quando si parla di tutt’alto. Così a Tiki Taka è andato in scena un altro botta e risposta tra Cruciani ed Auriemma, con il primo che parlando dell’Inter ha detto: “L’Inter può perdere lo scudetto solo se accade qualcosa di eccezionale, magari un Papa Nero o se arrivano i marziani e non credo lo perderà nell’albergo a Firenze“. Il riferimento allo scudetto perso dal Napoli di Sarri nel 2018 è chiaro.

La risposta a Cruciani arriva da Auriemma che durante Tiki Taka su Italia 1 dice: “Credo che nell’albergo di Firenze ci debba andare Cruciani, stando dall’altra parte si vedono certe storie. Riempire di elogi squadre che non giocano non m piace, che poi si vincono gli scudetti è un dato di fatto. Negli ultimi dieci anni solo una squadra ha vinto lo Scudetto giocando molto bene ed era il 2018” a quel punto Cruciani ha ribattuto: “Si, certo si parla della squadra che lo ha perso nell’albergo a Firenze”.

