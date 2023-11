Crisi azzurra: tre giocatori del Napoli irriconoscibili, Garcia in cerca di soluzioni

Lobotka, Rrahmani e Anguissa non sono più gli ‘incisivi’ di un tempo: i tre faticano con il sistema di gioco di Garcia.

Nel mondo del calcio partenopeo c’è preoccupazione. Il Napoli di Rudi Garcia non sembra essere nella sua forma migliore e la colpa sembra ricadere su tre giocatori in particolare. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il rendimento di questi giocatori sia calato drasticamente, mettendo in luce un sistema di gioco che non funziona come dovrebbe.

Il simbolo di questa difficoltà è Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, che sembra essere l’emblema di questo periodo negativo. La difesa incassa troppi gol, mettendo in luce una vulnerabilità che non era stata così evidente in passato. Ma non è solo la difesa a preoccupare: a centrocampo, Stanislav Lobotka, una volta considerato quasi perfetto, fatica a mostrare il suo vero potenziale. Abituato a dettare i ritmi della squadra, ora sembra più concentrato nel turare falle difensive piuttosto che attaccare gli avversari, risultando irriconoscibile rispetto al suo solito stile di gioco.

Anche André-Frank Zambo Anguissa, pupillo di Garcia fin dai tempi del Marsiglia, sembra essere in difficoltà. Nonostante un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per un po’, quando è in campo appare meno incisivo, con un gioco più lento rispetto al passato. Il tecnico lo vorrebbe vedere in un ruolo più da regista, ma al momento sembra non trovare la sua piena forma.

La squadra partenopea è alla ricerca di soluzioni per uscire da questa crisi e ritrovare il proprio miglior gioco.