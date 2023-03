Criscito: “Contento per il Napoli: merita lo Scudetto dopo tanto tempo”

Domenico Criscito è contento per il Napoli: per il difensore del Genoa merita la conquista dello Scudetto dopo tanto tempo

Domenico Criscito, applaude il campionato il Napoli e parla del suo rapporto con il Genoa. Diversi i temi affrontati dal difensore a Telenord: “Ero andato via piangendo e quando sono tornato ero molto contento. E’ giusto che io finisca la carriera con il Genoa. Aver indossato questa maglia per tutto questo tempo mi rende orgoglioso. Il 19 maggio terminerà il campionato e io spero che ci sia una doppia festa, in primis quella per la Serie A e poi anche quella per la fine della mia carriera. Sono concentrato sull’obiettivo di tutti che è quello di riportare il Genoa in massima serie”.

Criscito vuole chiudere la carriera con il ritorno in Serie A del Genoa

Criscito ha poi proseguito: “Poi spero di diventare un grande allenatore, a me piace il campo e piace viverlo. So che la strada sarà lunga ma l’obiettivo è quello. Spero di avere delle soddisfazioni anche in un’avventura da allenatore”.

“Quando ho terminato il mio contratto con lo Zenit mi voleva l’Inter ma per me era giusto tornare al Genoa. Il Napoli di Spalletti? Stanno facendo un grande lavoro e sono contento per il Napoli perché dopo tanto tempo merita lo scudetto”.